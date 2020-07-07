Yeni sistem 2 yılda zirveye taşıdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yılı geride kalan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili değerlendirmesini Perşembe günü düzenleyeceği toplantıda kamuoyuyla paylaşacak. Yeni sistemde yoğun bir mesai geçiren Erdoğan, seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirdi.



30 ÜLKEYE 46 ZİYARET

Daha sonra Belçika, Güney Afrika, Zambiya, Kırgızistan, İran, Azerbaycan, Rusya, ABD, Almanya, Macaristan, Moldova, Fransa, Arjantin, Paraguay, Venezuela, Tacikistan, Japonya, Çin, Bosna Hersek, Sırbistan, Katar, İngiltere, İsviçre, Malezya, Tunus, Cezayir, Gambiya, Senegal, Ukrayna, Pakistan'ı ziyaret etti.

Erdoğan'ın bu 2 yıllık dönemde en çok ziyaret ettiği ülke ise 7 ziyaret ile Rusya oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başta Suriye ve Libya olmak üzere bölgesel meseleler, işbirlikleri ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Erdoğan, Azerbaycan'a 4, ABD'ye 3, Macaristan, Almanya, Belçika'ya 2'şer ziyarette bulundu.



KRİTİK TOPLANTILAR YAPILDI

Dünya liderleriyle birçok kez telefon görüşmeleri yapan Erdoğan, bu dönemde 2'şer kez NATO Liderler Zirvesi, G-20 Liderler Zirvesi ve BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etti. Erdoğan ayrıca, 10. BRICS Zirvesi, Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı, 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Küresel Mülteci Forumu, Kuala Lumpur Zirvesi, Libya Zirvesi'ne de katıldı. Son 2 yılda Astana sürecinin garantörleri olarak 3 kez bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran liderleri, salgın nedeniyle son zirveyi videokonferans yöntemiyle geçen hafta gerçekleştirdi.

Son 2 yılda 30 ülkeyi ziyaret eden Erdoğan, korona virüs nedeniyle Mart başından itibaren yurtdışı ziyaretlerini erteledi. Erdoğan, yaklaşık 4 aylık aranın ardından geçen hafta Katar'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Erdoğan, bu süreçte Türkiye'de Katar, Kazakistan, İran, Irak, Hirvatistan, Ukrayna ve Rusya'nın da bulunduğu birçok devlet ve hükümet başkanı da ağırladı.



DEV PROJELER HAYATA GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılında dev projeler de hayat geçirildi. TANAP Avrupa Bağlantısı ve Türk Akım Projesi ile enerji alanında iki önemli adım atıldı. Bu dönemde Türkiye'nin Otomobili tanıtımı yapıldı.

27 Mayıs darbesinin yargılamalarının yapıldığı Yassıada, bu dönemde Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline geldi. Korona virüsle mücadele kapsamında da sağlık alanında dev projeler hayata geçirildi. Bu dönemde Sancaktepe ve Yeşilköy'de iki salgın hastanesi 45 günde tamamlanırken Hadımköy'deki tarihi bina yeniden hizmet vermeye başladı. Okmeydanı, Kartal, Başakşehir Şehir Hastaneleri hizmete girdi.



137 ÜLKEYE TIBBİ YARDIM

TÜRKİYE tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde etkin bir mücadele sergiledi. Bu süreçte hızlı karar alma avantajı birçok tedbirin acil şekilde uygulanmasını sağladı. Ekonomik hayatın sürmesi için peş peşe tedbirler hayata geçirildi. Ayrıca Türkiye bu süreçte yerli ve milli solunum cihazı üretme başarısını da gösterdi. Dünyanın 137 ülkesine tıbbi malzeme yardımı yaparak büyük bir dayanışma örneği sergiledi.



LİBYA'DA TUZAKLAR BOZULDU

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yılında Suriye konusu öne çıkarken, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla hem Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör koridorunun hem de İdlib'deki insani dramın önüne geçildi. Bu dönemde, önemli bir gündem başlığı da Libya ve Doğu Akdeniz oldu. Libya'da meşru hükümet ile imzalanan anlaşmalar durumun seyrini değiştirdi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan tuzağı akamete uğrattı.



2 LİDERLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, dün Kırgızistan Cumhur- başkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler değerlendirildi.

HASAN AY

Başkan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci yılı! Tarihe geçen yoğun tempo