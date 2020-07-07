Zehir tacirlerine büyük darbe!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma'nın son 15 günde düzenlediği operasyonlarda 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Soylu haberi Twitter hesabından duyurdu.
AA
Uyuşturucuya Geçit Yok!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 7, 2020
Sadece son 15 günde Diyarbakır Lice'de
yaklaşık,
3️⃣2️⃣ MİLYON
KÖK KENEVİR,
3️⃣.7️⃣ TON
ESRAR yakalandı.@Jandarma'mızı tebrik ediyoruz 👏👏👏 pic.twitter.com/NbTcURMeGn
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