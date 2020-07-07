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Haberler Gündem Zehir tacirlerine büyük darbe!

tacirlerine büyük darbe!

, 'nın son 15 günde düzenlediği operasyonlarda 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Zehir tacirlerine büyük darbe!

07.07.2020, 14:52 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020,15:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma'nın son 15 günde düzenlediği operasyonlarda 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Soylu haberi Twitter hesabından duyurdu.

AA

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