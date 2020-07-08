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Başkan 'dan, Başkanı Şentop'a tebrik telefonu

Başkan , yeniden meclis başkanı seçilen 'u arayarak tebrik etti. Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni Başkanı seçilmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, TBMM Başkanı Şentop'a tebrik telefonu

08.07.2020, 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020,09:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'a telgraf göndererek de tebrik ve başarı dileklerini iletti.

MUSTAFA ŞENTOP YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.

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