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Haberler Gündem Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı!

, başkanlığında toplandı!

son dakika haberine göre Koronavirüs , yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası Koca açıklama yapacak.

Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı!

08.07.2020, 18:16

CANLI YAYIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Kovid-19 ile mücadeledeki son durum görüşülecek.

Vaka sayıları, illerin durumu, yoğun bakım şartları, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler, ilaç ve aşı çalışmalarının yanı sıra normalleşme sürecine uyum da değerlendirilecek. Toplantıda, Türkiye'deki veriler doğrultusunda önlemler ele alınacak.

Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte bin 53 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 297 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 185 bin 292 oldu.

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