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Boşnaklardan Erdoğan’a teşekkür mektubu

Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, korona virüs salgınının yayıldığı Sancak bölgesine 'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Boşnaklardan Erdoğan’a teşekkür mektubu
Giriş Tarihi: 8.7.2020

Mektupta Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'ın salgın nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiğini belirten Curic, "Gönderdiğiniz tıbbi malzeme, ilaç ve ekipman yardımı bölge halkı için çok önemli. Yardımlarınız bize güven veriyor" ifadesini kullandı. Bu dayanışma örneğinin, Türkiye, Sırbistan ve Karadağ arasında yıkılmaz bir köprü olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Curic, Sancak bölgesine gönderilen yardımın Kovid- 19 salgınının etkilerini azaltacağı değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Sancak bölgesindeki durumun kötüleşmesinin ardından Curic, Erdoğan'a mektup göndererek bölge için acil yardım talebinde bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile 4 Temmuz'da Sancak bölgesine maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderilmişti.

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