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Adalet Bakanlığı 186 yeni noterlik kurdu

Nüfus, iş yoğunluğu ve ticari hayatın artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 186 yeni noterlik kuruldu. En fazla yeni noterlik 44 noterlikle 'da kuruldu. İstanbul'u 14 yeni noterlikle izledi.

Adalet Bakanlığı 186 yeni noterlik kurdu

09.07.2020, 13:31

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla kurulan yeni noterliklerin 122'si birinci sınıf, 40'ı ikinci sınıf ve 24'ü ise üçüncü sınıf noterliklerden oluştu. Yeni kurulan noterliklerle Türkiye genelindeki noterlik sayısı 2 bin 247'ye çıktı. Noterlik sayısı, 2002'den bu yana yüzde 83 arttı.

Açıklamaya göre, en fazla yeni noterlik 44 noterlikle İstanbul'da kuruldu. İstanbul'u 14 yeni noterlikle Ankara izledi. Antalya'ya 10, İzmir'e 9, Bursa'ya 8 yeni noterlik ihdas edildi.

Noterlik bulunmayan Altınova, Belen, Çiftlikköy, Çilimli, Hacılar, Kaynaşlı, Kemalpaşa (Artvin), Toprakkale, Yahşihan ilçelerinde de noterlik kurulmasına karar verildi.

AA

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