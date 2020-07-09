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‘Evlerde su yok her kapıda tanker var’

İstanbul Şile susuzlukla boğuşurken, aynı sorunu da yaşamaya başladı. Gölbaşı'na 5 km uzaklıktaki Yaylabağ Mahallesi'nde yeni yerleşim yerinde oturan vatandaşlar, yaşanan su kesintileri nedeniyle bidon bidon evlerine su taşıyor.

‘Evlerde su yok her kapıda tanker var’
Giriş Tarihi: 9.7.2020

'YÜKSEKTE KALIYOR' DEDİLER
EVLERİN kapısında tanker beklerken, altyapı olmasına rağmen mahalleye su verilmediği ortaya çıktı. Konunun sorulduğu yetkililer, "Yerleşim yeri yüksek, tüketim fazla bu yüzden su çıkmıyor" cevabını verdi. Her gün aynı eziyeti yaşadıklarını belirten mahalleliler, "Traktörlerle evlerimize taşıdığımız suların Hıfzısıhha raporunda içilemez olduğu belirtilmiş. Ama mecburuz. ASKİ'nin gelip bakmasını istiyoruz" dediler.

'O FOTOĞRAF ESKİ DEĞİL'
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın Şile'de vatandaşların bidonlarla İSKİ tankerinin önünde kuyruğa girdiğini gösteren fotoğrafın 2016 yılına ait olduğu iddiasının yalan olduğunu açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Varank, "Fotoğraf tabii ki yeni. Size tavsiyem yalan üretmeye değil, millete hizmet etmeye odaklanın" dedi.

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