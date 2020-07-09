'YÜKSEKTE KALIYOR' DEDİLER
EVLERİN kapısında tanker beklerken, altyapı olmasına rağmen mahalleye su verilmediği ortaya çıktı. Konunun sorulduğu yetkililer, "Yerleşim yeri yüksek, tüketim fazla bu yüzden su çıkmıyor" cevabını verdi. Her gün aynı eziyeti yaşadıklarını belirten mahalleliler, "Traktörlerle evlerimize taşıdığımız suların Hıfzısıhha raporunda içilemez olduğu belirtilmiş. Ama mecburuz. ASKİ'nin gelip bakmasını istiyoruz" dediler.
'O FOTOĞRAF ESKİ DEĞİL'
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın Şile'de vatandaşların bidonlarla İSKİ tankerinin önünde kuyruğa girdiğini gösteren fotoğrafın 2016 yılına ait olduğu iddiasının yalan olduğunu açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Varank, "Fotoğraf tabii ki yeni. Size tavsiyem yalan üretmeye değil, millete hizmet etmeye odaklanın" dedi.
‘Evlerde su yok her kapıda tanker var’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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