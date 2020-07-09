İmamoğlu’na Fatih davası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İngiltere'de yapılan bir açık artırmada 8 milyon liranın üzerinde bir ücret ödenerek satın alınan Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet tablosu hakkındaki tartışmalar sürüyor. Eleştiriler devam ederken, bazı tarihçilerin ve CHP'li İlhan Kesici'nin tablonun sahte olduğunu iddia etmesinin ardından konu yargıya taşınıyor.

MİLYONLARCA LİRA ZARAR

İzmirli avukat Fatih Kanmaz, Ekrem İmamoğlu hakkında belediyeyi sahte olduğu iddia edilen Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu açık artırmada satın alarak milyonlarca lira zarara uğrattığı için hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Fatih Kanmaz, "Tamamen iş bilmezlikle, oldu bitti ile, ben yaptım oldu demekle yapılan bu işin peşi bırakılmamalı" diye konuştu.

'SORUŞTURMA AÇILMALIDIR'

Ünlü ressam Bellini'nin atölyesinden çıkma olduğu iddia edilen bu tabloya ödenen meblağın, tablonun sahteliği noktasında incelendikten sonra sıkça söylendiği gibi sahte çıktığı durumda, kamu zararının oluşması sebebiyle, idari ve adli soruşturma açılmasının şart olduğunu kaydeden Avukat Kanmaz, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şov yapmak amacıyla sahte olabileceği belirtilen bir tabloya 8 milyon liradan fazla para vermesi nedeniyle hakkında hazırladığı suç duyurusunu Cumhuriyet Savcılığı'na veren Kanmaz, "Benim de bir birey olarak aynen CHP'li İlhan Kesici gibi, tablonun gerçek olmadığı konusunda ciddi kaygılarım var" ifadelerini kullandı.

Fatih Kanmaz



'ÖDEME KİME YAPILDI?'

ASIL önemli olanın tablonun ödemesinin nereye yapıldığı olduğunu da kaydeden avukat Fatih Kanmaz, "Havale mi yapıldı araştırılmalı. Bana kalırsa burada tablo bedelinin de tablonun gerçek olup olmadığının da araştırılarak izi sürülmelidir. Bunun için suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.



'TABLO KİMİN BELLİ DEĞİL'

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, geçtiğimiz günlerde İBB'nin sahte bir tabloyu aldığını belirtmişti. Katıldığı programda konuşan Kesici, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi, Bellini diye bu çok ayıp. 'Yaşa var ol, böyle Belediye Başkanı görülmüş değil, Bellini'nin tablosunu getirdi' dediler. Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Tablonun kimin olduğu belli değil. Böyle reklam yapılmaz" dedi.

Fatih ŞENDİL

Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da 770 bin sterline satıldı