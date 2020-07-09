Liste genişliyor! Birçok ilde asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Son günlerde sosyal mesafe ve maske takılmaması gibi önlemlerin hiçe sayıldığı haberler ile gündem olan asker uğurlamalarının yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi.



SON YASAK HABERİ ANTALYA'DAN GELDİ

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerinin gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki vatandaşların sağlığının ve ülkenin salgınla mücadeledeki başarısının riske atıldığı ifade edildi.

Toplantıda alınan kararla kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, bu kapsamda açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına, bu nedenle hakkında idari ve adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin, bu kişilerin teslim olacağı askeri birliğe bildirilmesine karar verilmiştir. Alınan kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre 392 lira para cezası uygulanacaktır. Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.' hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilecektir."





SOKAK DÜĞÜNLERİNE SÜRE KISITLAMASI

Kurul ayrıca, köylerde veya sokaklarda yapılan gelin alma ve kına dahil düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin sadece aynı gün içerisinde kalacak şekilde yapılabileceğine, bu etkinliklerin en erken saat 10.00'da başlaması ve en geç saat 00.00'da bitirilmesi kararını aldı.

İZMİR'DE ASKER UĞURLAMALARINA KISITLAMA GETİRİLDİ

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulunun İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandığı belirtildi.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği kaydedilerek, asker uğurlamalarının başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkenin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı dile getirildi.

Kurulda alınan kararlara ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe bildirilmesine karar verilmiştir."

MUĞLA'DA DA ASKER UĞURLAMAK YASAKLANDI

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, askere gideceklerden gerekli tüm tedbirleri ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.





Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Son günlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek uğurlama törenlerinin gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki vatandaşların sağlığının ve salgınla mücadeledeki başarının riske atıldığı ifade edildi.

Toplantıda alınan kararla kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, bu kapsamda açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına, bu nedenle hakkında idari ve adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin, bu kişilerin teslim olacağı askeri birliğe bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

UŞAK VALİLİĞİ DE YASAK GETİRDİ

Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Uşak Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Vekili Muammer Balcı başkanlığında toplandığı belirtildi.Son zamanlarda başta mesafe kuralları olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği, asker uğurlamalarının başta asker yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların ve ülkenin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

BALIKESİR

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.Kontrolsüz kalabalık oluşturulmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden uğurlamalara, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlamalara müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada; otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş gibi toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmeyeceği ve mahallelerde yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü etkinliklerin en erken 12.00'de başlaması ve en geç 23.00'da bitirilmesi gerektiği belirtildi.

İŞTE ASKER UĞURLAMALARININ YASAKLANDIĞI 24 İL

Antalya, Balıkesir, Uşak, İzmir, Muğla, Erzincan, Karaman, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Trabzon, Denizli, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Ağrı, Şanlıurfa, Kırşehir, Ardahan, Mersin, Malatya, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş.