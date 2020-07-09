MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, uzun süredir devam eden Pençe Kaplan Operasyonu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada bir teröristin etkisiz hale getirildiği ve yanındaki mühimmatların ele geçirildiği bildirildi.

MSB'DEN PENÇE KAPLAN AÇIKLAMASI

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK'lı terörist beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet dolu şarjör, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile birlikte etkisiz hale getirildi.