Rusya’dan Amerika’ya şok suçlama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbaratının Rusya'yı, Taliban ile gizli anlaşma yapmakla suçlaması yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Yıllardır hemen hemen her konuda çekişme halinde olan iki ülkeden peş peşe açıklamalar yapılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'ye şok bir suçlamada bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD istihbaratını uyuşturucu sevkiyatı ile suçlarken, "Uçakları Kandahar'dan kontrol edilmeden Almanya'ya, Romanya'ya, akla gelen her yere uçuyor. Bu artık sır değil" ifadelerini kullandı.

"BU BİLGİ RAPORLARDA VAR"

Konu hakkında Yeni Asır'a açıklama yapan Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ da, "Bu durum zaten raporlarda kaydı olan bir bilgiydi" dedi. ABD'nin Afganistan'da en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olduğunu söyleyen Başbuğ, "Ünlü özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski askerlerinin bir çoğunu Afganistan'a yerleştirdiler. Ve bu şirket orada isim değiştirerek yer altı faaliyetlerinde bulundu. Ayrıca bu yapı Almanya, Kosova gibi Avrupa ülkelerinde de varlık gösteriyor. Dünya uyuşturucu sevkiyatının yüzde 90'ı ABD vasıtasıyla Afganistan'dan karşılanmaktadır" diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'da yürüttüğü iddia edilen dev uyuşturucu trafiği bir kez daha gündeme geldi.



'900 MİLYAR DOLAR KAZANDILAR'

ABD'NİN senatosunda bile buna 'kirli para' denirken bugüne kadar uyuşturucu trafiğinden ABD'nin 500 ile 900 milyar dolar para kazandığının ifade edildiğini aktaran Coşkun Başbuğ, "Bunu sadece ben demiyorum. Kanadalı eski diplomat Peter Scott, 'ABD muhaliflerle mücadele ediyorum bahanesiyle Afganistan'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan bir savaş makinası oluşturdu ve açık veyahut gizli tüm mafya çevrelerini kendi etrafına topladı' diyor" açıklamasını yaptı.



Mert ALPDÜNDAR