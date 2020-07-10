6 terörist gözaltına alındı!

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 6 teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!" denildi.