6 terörist gözaltına alındı!

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 6 teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!" denildi.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/zF8ZSPij2N— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2020
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