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6 terörist gözaltına alındı!

bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 /'li terörist daha gözaltına alındı.

6 terörist gözaltına alındı!

10.07.2020, 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020,11:42

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 6 teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!" denildi.

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