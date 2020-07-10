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ile irtibatlı 26 hakim ve görevden uzaklaştırıldı!

Hakimler ve 2. 'nce flaş bir karar verildi. () ile iktisat, irtibat ve münasebetleri bulunduğu belirlenen 26 hakim- görevden uzaklaştırıldı.

FETÖ ile irtibatlı 26 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı!

10.07.2020, 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020,14:32

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nce flaş bir karar verildi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iktisat, irtibat ve münasebetleri bulunduğu belirlenen 26 hakim-savcı görevden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde haklarında FETÖ ile iktisat, irtibat ve münasebetleri konusunda kanaat verici deliller bulunan 26 hakim-savcı görevden uzaklaştırıldı.

Hakim-savcıların isimlerinin; etkin pişmanlık sonucu verilen ifadelerde, ByLock içeriklerinde, mahrem imamlara ait operasyonel hatlarla iletişimde ve ankesörlü örgütsel ardışık aramalarda geçtiği öğrenildi.

Hakimler ve Savcılıar Kurulu'nca yapılan değerlendirmeler göz önüne alınarak, savunmalarının alınması kararı ile birlikte HSK 2. Dairesi tarafından 2802 sayılı yasanın 77. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldıkları belirlendi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

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