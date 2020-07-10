  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem ‘Gerçek hayatta suç olan sanalda da suç olmalıdır’

suç olan sanalda da suç olmalıdır’

‘Gerçek hayatta suç olan sanalda da suç olmalıdır’
Giriş Tarihi: 10.7.2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, verdiği bir röportajda gündemi değerlendirdi. Sosyal medyanın kapatılması diye bir planın olmadığını belirten Kalın, "Ama sosyal medyanın düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu. Ben gerçek hayatta size hakaret ediyorsam, küfür ediyorsam, iftira atıyorsam, kişilik haklarınızı ihlal ediyorsam, bu nasıl gerçek hayatta suçsa sanal dünyada da suçtur, temel ilke budur" dedi. Ayasofya ibadete açılmasının turistlerin orayı ziyaret etmesine mani olmayacağını da ifade eden Kalın, "Buranın ibadete açılması Ayasofya'nın tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Gerçek hayatta suç olan sanalda da suç olmalıdır’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA