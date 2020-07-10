‘Gerçek hayatta suç olan sanalda da suç olmalıdır’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, verdiği bir röportajda gündemi değerlendirdi. Sosyal medyanın kapatılması diye bir planın olmadığını belirten Kalın, "Ama sosyal medyanın düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu. Ben gerçek hayatta size hakaret ediyorsam, küfür ediyorsam, iftira atıyorsam, kişilik haklarınızı ihlal ediyorsam, bu nasıl gerçek hayatta suçsa sanal dünyada da suçtur, temel ilke budur" dedi. Ayasofya ibadete açılmasının turistlerin orayı ziyaret etmesine mani olmayacağını da ifade eden Kalın, "Buranın ibadete açılması Ayasofya'nın tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez" diye konuştu.