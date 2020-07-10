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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya mesajı: Ama bugün ama yarın açılacak

'tan Ayasofya mesajı: Ama bugün ama yarın açılacak

Son dakika haberi...Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Söz konusu karar öncesi hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Üstad 'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya mesajı: Ama bugün ama yarın açılacak

10.07.2020, 14:19 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020,14:24

Son dakika haberi...Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Söz konusu karar öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" ifadelerini kullandı.

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