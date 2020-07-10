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Kırmızı bültenle aranan 'cü yakalandı

Yargıtayda görülen " kumpası" davası kapsamında hakkında çıkarılan firari eski hakim , 'da yakalandı. İşte çarpıcı son dakika gelişmesi...

Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Menekşe Uyar yakalandı

10.07.2020, 11:39 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020,12:23

Yargıtayda görülen "FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu kırmızı bültenli araması bulunan Uyar'ın Ankara'da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

FETÖ'YE BİR DARBE DAHA!

Menekşe Uyar'ın işlemlerine başlandığı bildirildi.

Uyar'ın FETÖ'nün talepleri doğrultusunda alınan kararlarda önemli rol oynadığı biliniyor.

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