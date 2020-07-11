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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı: Ne yaparsanız yapın ama unutmayın

'tan Srebrenitsa paylaşımı: Ne yaparsanız yapın ama unutmayın

, hesabından Srebrenitsa mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, “Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır...." notunu paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı: Ne yaparsanız yapın ama unutmayın

11.07.2020, 12:44 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020,13:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı geldi.

Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tarih: 11 Temmuz 1995

Zulmün Adı: #Srebrenitsa

"Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."

Aliya İzzetbegoviç

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