Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı geldi.
Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Tarih: 11 Temmuz 1995
Zulmün Adı: #Srebrenitsa
"Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."
Aliya İzzetbegoviç
Tarih: 11 Temmuz 1995— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 11, 2020
Zulmün Adı: #Srebrenitsa
"Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."
Aliya İzzetbegoviç pic.twitter.com/xRdmbwtYh0
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı: Ne yaparsanız yapın ama unutmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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