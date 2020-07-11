Kırmızı bültenle aranan FETÖ’cü hakim yakalandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir evde yakalanan Uyar, OdaTV soruşturması ve davasında şüphelilere FETÖ tarafından kurulan kumpasa ilişkin yargılanan 33 eski hakim ve savcı arasında bulunuyor.

ZEKERİYA ÖZ DE VARDI

SANIKLARI "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılayan daire, 16 Ekim 2019'da Uyar ile Ergenekon soruşturmasını yürüten firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında yer aldığı 13 kişi hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmış, uluslararası alanda da aranmaları için kırmızı bülten talebinde bulunulmasını kararlaştırmıştı. Uyar hakkında "Balyoz Planı" davasına ilişkin FETÖ kapsamında da İstanbul'da iddianame düzenlenmişti. Toplam 50 eski hakim ve savcı hakkında düzenlenen iddianamede, Uyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.