  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kırmızı bültenle aranan FETÖ’cü hakim yakalandı

Kırmızı bültenle aranan ’cü hakim yakalandı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin gördüğü "OdaTV'ye kumpas" davası kapsamında hakkında bulunan eski hakimi Menekşe Uyar, 'da güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan FETÖ’cü hakim yakalandı
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir evde yakalanan Uyar, OdaTV soruşturması ve davasında şüphelilere FETÖ tarafından kurulan kumpasa ilişkin yargılanan 33 eski hakim ve savcı arasında bulunuyor.

ZEKERİYA ÖZ DE VARDI
SANIKLARI "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılayan daire, 16 Ekim 2019'da Uyar ile Ergenekon soruşturmasını yürüten firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında yer aldığı 13 kişi hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmış, uluslararası alanda da aranmaları için kırmızı bülten talebinde bulunulmasını kararlaştırmıştı. Uyar hakkında "Balyoz Planı" davasına ilişkin FETÖ kapsamında da İstanbul'da iddianame düzenlenmişti. Toplam 50 eski hakim ve savcı hakkında düzenlenen iddianamede, Uyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kırmızı bültenle aranan FETÖ’cü hakim yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA