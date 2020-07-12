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Detaylar bugün belli olacak

Detaylar bugün belli olacak
Giriş Tarihi: 12.7.2020

Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği kararla birlikte Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin ardından evrensel miras Ayasofya'da ibadetin nasıl yapılacağının detayları da bugün belli olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı bir araya gelerek Ayasofya'da restorasyon çalışmaları ve ibadetin nasıl yapılacağına ilişkin detayları konuşacak. Restorasyon çalışmaları, UNESCO'nun 1972 Dünya Miras Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülükler çerçevesinde yapılacak. Sözleşmede ifade edilen taraf devletlere ait kültürel mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri konularında verilen görevler yerine getirilecek.

■ BURAK ERDEM/ BETÜL USTA

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