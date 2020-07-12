Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Soylu'ya başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun vefat eden kayınpederi Metin Dinç'e Allah'tan rahmet, eşine, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanımız @suleymansoylu'nun vefat eden kayınpederi Metin Dinç'e Allah'tan rahmet, eşine, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 12, 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti