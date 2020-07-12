Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun vefat eden kayınpederi Metin Dinç'e Allah'tan rahmet, eşine, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
İçişleri Bakanımız @suleymansoylu'nun vefat eden kayınpederi Metin Dinç'e Allah'tan rahmet, eşine, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 12, 2020
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Soylu'ya başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.