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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Soylu'ya başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, hayatını kaybeden kayınpederi için başsağlığı diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Soylu'ya başsağlığı mesajı

12.07.2020, 14:25

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun vefat eden kayınpederi Metin Dinç'e Allah'tan rahmet, eşine, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti

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