Kara toprak

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıldönümünde, 9 kurbanın defnedilmesinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı sessizliğe büründü.



EN GENCİ 23 YAŞINDA

BU yıl defnedilen soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic oldu. Toprağa verilen diğer kurbanlar ve yaşları ise şöyle: "Sead Hasanovic (24), Alija Suljic (26), Hasib Hasanovic (25), Zuhdija Avdagic (48), Bajro Salihovic (52), İbrahim Zukanovic (54), Kemal Music (27)." POTOÇARİ Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar defnedilen kurban sayısı 6 bin 652'ye yükseldi.



Toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından toprağa veriliyor.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLENLER 11 TEMMUZ'DA GÖMÜLÜYOR

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.