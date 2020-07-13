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Haberler Gündem 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

'da var mı?

'nün akşamı devletin silahlarını millete doğrultmasının üzerinden tam 4 yıl geçti. Her yıl olduğu gibi bu yılda şehitlerimiz anılacak. Peki, 15 Temmuz'da var mı?

15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

13.07.2020, 10:59 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,11:04

Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen FETÖ, bu sinsi emellerini 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gerçekleştirmek istedi. Hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, TBMM'de alınan kararla resmi tatil olmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz Çarşamba günü sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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