  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: LGS sınavına girenler dikkat! Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Son dakika: sınavına girenler dikkat! Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Bakanı Ziya Selçuk: "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı." açıklamasında bulundu.

Son dakika: LGS sınavına girenler dikkat! Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

13.07.2020, 16:32 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,16:33

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı.LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabilecek." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: LGS sınavına girenler dikkat! Bakan Selçuk'tan önemli açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA