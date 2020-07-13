Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı.LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabilecek." açıklamasında bulundu.
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Son dakika: LGS sınavına girenler dikkat! Bakan Selçuk'tan önemli açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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