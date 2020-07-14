Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk güven mektubu töreni gerçekleşti. Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu verdi. Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre yapılan tören sırasında Başkan Erdoğan ve Büyükelçi Toure, maske taktı.

Tören, Büyükelçi Toure'nin eşi ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Toure'nin, bu görevinden önce ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'nda ekonomi diplomasi direktörü olarak çalıştığı belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kumoch, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Kumoch'un eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.