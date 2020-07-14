Minik Ali babasının hatıralarıyla büyüyor

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen Özel Harekat Polisi Hüseyin Göral'ın annesi Melahat Göral, acılarının git gide arttığını belirterek, hainlerin idam edilmesi gerektiğini söyledi. Şehit annesi, oğlu şehit olduktan sonra dünyaya gelen ve 3.5 yaşında olan torunu Ali'nin, babasının kabrini dedesi ve annesiyle sürekli ziyaret ettiğini ve "Benim babam dünyayı kurtarmış" dediğini aktardı.

ŞİMDİ 3.5 YAŞINDA

55 yaşındaki şehit annesi Melahat Göral, "Şimdi çocuğu büyüdü, olanları bize soruyor, babasının hatıralarıyla yetişiyor. Acı git gide çoğalıyor. Hainleri şimdiye dek çoktan idam etmeleri gerekirdi. İdamları gecikti. Oğlum hiç kusuru olmayan bir çocuktu" dedi. Torununun, oğlu şehit olduğunda annesinin karnında 3.5 aylık olduğunu ve bebeği olacağını o gün kendilerine söylediğini anımsatan şehit annesi Göral, "Şimdi torunum 3.5 yaşında. Bizim ve annesinin yanında büyüyor. Dedesiyle sürekli geliyor, babasının çiçeklerini suluyor. 'Benim babam dünyayı kurtarmış' diyor. İkindi vakti eşini doktora götürmüştü, bizi de aradı bebeği söylemişti. Akşamına şehit oldu" ifadelerini kullandı.

YURTDIŞINA GİDECEKTİ

15 Temmuz'un üzerinde yaklaşık 4 yıl geçtiğini aktaran Şehit Göral'ın dayısı Yusuf Boydak ise, "Bu 4 yıl hakikaten çok zor geçti. Her an bir yerden çıkıp dayı diye seslenecek diye bekliyorum. Sevindiğimiz tek nokta şehit oldu. O bu mesleği çok istiyor ve seviyordu.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Zaten kendisi özel harekatı seçmişti. Hendek olaylarında, Şemdinli, Nusaybin, Cizre ve Diyarbakır da görev yaptı. Çok zor günler geçirdi. Nusaybin onları çok yormuştu. Son tayini Ankara'ya çıktı. Biz de bu tür olaylardan uzak kaldı diye sevinmiştik. Yurtdışında görev alacaktı. Biz tam sevindik derken şerefsiz FETÖ gurubu böyle bir darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atılan 2'nci bombada şehit oldu. 15 dakika önce telefonla görüştüm. 'Dayı biz operasyona çıkıyoruz, seni arayacağım' dedi. Sonra aradık ulaşamadık, sabah haber geldi. Devletimizden isteğimiz hainlerin idam edilsin" dedi.