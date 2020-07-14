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Haberler Gündem MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

ve Emniyet Müdürlüğünün operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre, ve Emniyet Müdürlüğünün terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda Irak uyruklu 18 şüpheli yakalandı.

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

14.07.2020, 10:49

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 18 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin MİT'in desteğiyle yaptıkları çalışma sonucu, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 20 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda, Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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