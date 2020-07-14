Şemdinli’den hain geceye giden kumpas yolu

FETÖ'NÜN TSK'yı zayıflatmaya yönelik kumpasları Şemdinli olayı ile başladı. FETÖ'nün nihai hedeflerini gerçekleştirme amaçlı yargı yapılanması tarafından yapılan ilk tertip sayılan Şemdinli iddianamesi, aynı zamanda örgütün darbe girişimine giden yolda TSK'yı zayıflatmak için attığı ilk adım olarak kabul edildi. Örgütün 2005'teki bu ilk tertibinin ardından, Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy ve Askeri Casusluk davaları başta olmak üzere TSK personeli hakkında 2008 ile 2012 yılları arasında açılan 20'ye yakın kumpas davasında yüzlerce subay tutuklandı, binlerce subay ve astsubay ordudan tasfiye edildi.

ÖRGÜT İÇERİ GİRDİ

Böylelikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine giden yolda, yargı eliyle içi boşaltılan TSK'ye örgüt mensubu askerlerin yerleşmesi sağlandı. Talimatla iddianame yazan eski savcı Ferhat Sarıkaya meslekten ihraç edilirken, talimatı veren eski Yargıtay Üyesi İlhan Kaya ise 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.