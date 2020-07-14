Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İki lider, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması ve Libya'da kalıcı istikrar için müttefik olarak yakın çalışma konusunda mutabık kaldı.

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!