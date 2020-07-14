Suikast timi baltayı taşa vurdu

Ülkenin kan gölüne çevrildiği o kara günde FETÖ'cü vatan hainlerinin ana hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Cumhurbaşkanı o gün, ailesiyle birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Yaşanan gelişmeleri kaldığı otelden takip etti. Başbakan ve bakanlar ile görüştü, bilgi aldı, ardından da konakladığı otelin önünde kameraların karşısına geçti. Ve halkını demokrasiye sahip çıkmaları için meydanlara davet etti.

OTELİ BASTILAR AMA...

O sırada gözü dönmüş hainler suikast hazırlığındaydı. İzmir'den havalanan 3 helikopterde, özel kuvvetler, SAT ve MAK timinden tam teçhizatlı darbeciler vardı. Başlarındaki isimler, Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen'di. Ancak onlar Marmaris semalarına ulaştığında Cumhurbaşkanı'nın Dalaman'dan havalanan uçağı İstanbul'a inmek üzereydi. Hain planı hazırlayanlardan Sönmezateş, helikopterde kaldı. Şükrü Seymen'in başında bulunduğu suikast timi ise Cumhurbaşkanı ve ailesinin konakladığı otele yöneldi. Darbeciler, helikopterden inerken çevreye rast gele ateş açtı, yaralananlar oldu.





HELİKOPTERİ YENİDEN İNDİRTMEDİLER

SAAT 3.30 sıralarıydı. Otelin bahçesine giriş yapan darbeciler, etrafı kurşun yağmuruna tuttu. Cumhurbaşkanı koruma polislerinden Mehmet Çetin, orada şehit oldu. Çatışmalarda bir grup polis, destek için bölgeye geldi. Otele giren darbeciler baltayı taşa vurduklarını fark edince geri çekildiler. Helikopterden indikleri alana döndüler ama Marmaris Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ateşi altındaydılar. Marmaris Emniyeti'nde görevli polisi Nedip Cengiz Eker'in şehit olduğu çatışmalarda ekipler darbecileri almaya gelen helikopterin alçalmasına izin vermedi.



YARGIYA HESAP VERDİLER

HAİNLER helikopterle kaçamayacaklarını anlayınca gizlenmek için ormana kaçmakta çareyi buldu. Ancak 19 suikastçının 18'i emniyet güçlerinin günler süren sıkı takibiyle tek tek yakalandı ve yargı önünde hesap verdi. Suikast timinin tek firari ismi Burkay Karatepe için de kırmızı bültenle yakalama emri çıkarıldı.