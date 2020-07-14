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’den esnafa ‘can suyu’ desteği

Turkcell’den esnafa ‘can suyu’ desteği
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Turkcell, "yeni normal" sürecinde küçük esnafın ihtiyacına yönelik kapsamlı bir destek paketi hazırladı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, esnafa özel can suyu desteği kapsamında Turkcell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra iş yerine geri dönen restoran, kafe, kuaför, taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç ay boyunca sabit internetini karşılıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin Turkcell'i olarak, ülkenin can damarı esnafı bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla kendilerine özel can suyu destek paketi sunduklarını belirtti. Erkan, şunları kaydetti: "Telekomünikasyon faydalarımızı sabit internet, mobil internet ve toplu SMS olmak üzere destek paketimize ekledik. Öncelikli olarak esnafımızın ilk üç aylık sabit internetini biz karşılıyoruz. Bununla birlikte mobil internet hediyelerimizle de destek olmayı amaçlıyoruz. Esnafımızın da SMS adedini ücretsiz olarak ikiye katlıyoruz. Sektörde bir ilke imza attık."

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