Ünlü örgüt üyeleri de hesap veriyor

FETÖ/PDY'nin yargısal darbeye teşebbüs girişimi 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar ile açılan davalarda, birçok ünlü isim de sanık veya şüpheli olarak yer aldı. FETÖ kapsamında yargılanan tanınmış isimler arasında iş insanları Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü ve Boydaklar, Osman Kavala, polisler Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Yakub Saygılı, gazeteciler Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Can Dündar, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, eski futbolcular Zafer Biryol, İsmail Şengül ve Arif Erdem bulunuyor. Ünlü isimlerin bazıları hapis cezasına çarptırıldı, bir kısmının yargılaması ise devam ediyor.