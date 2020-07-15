‘Bunların yaptığı hainliği dağdaki terörist yapmadı’

15 Temmuz hain darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit düşen iki çocuk babası özel harekatçı 37 yaşındaki Turgut Solak'ın annesi Şeküre Solak, o geceyi göz yaşlarıyla anlatıyor. Balıkesir'in Altıeylül ilçesi, Ovabayındır köyünde yaşayan şehit Turgut Solak'ın annesi, "Biz yavrularımızı vatan haini olarak yetiştirmedik, vatana şehit vermek için yetiştirdik, ne mutlu bize" diye konuştu.

ACI HABERİ YOLDA ALDIK

Evde otururken darbe girişiminin haberini aldıklarını anlatan anne Solak, "Hemen oğlumu aradım, ulaşamadık. Gelinime ulaştık. Oğlumu göreve çağırmışlar Özel Harekat Daire Başkanlığı'na. Sonra orası bombalanmış. İlk bombada yaşıyormuş benim çocuğum, ikinci bombada şehit düşüyor. Biz o gün hiç haber alamadık. Cumartesi akşamı diğer oğlumu birisi aradı 'abin yaralandı, hastanede' diye. Ankara'ya doğru yola çıktık, Eskişehir'de gelinim aradı ve acı haberi verdi. Dünyam karardı" diye konuştu.

KİMSEYE ZARARI YOKTU

Yaşadıklarını gözleri dolarak anlatan anne Solak, "Bizim yavrumuzun kimseye zararı yoktu. Biz onları vatan haini olarak değil, vatana şehit vermek için yetiştirmişiz, ne mutlu bize" dedi. Bir oğlu ve bir kızı daha olduğunu söyleyen Solak, "Gerekirse kendim de giderim o şerefsizlerle savaşmaya. Cesaretleri olsa karşı karşıya savaşırlardı. Haince helikopterle, uçakla bomba atmazlardı. Bunların yaptığı kalleşliği dağdaki teröristler yapmadı" dedi. Baba Hayati Solak ise FETÖ'cü hainlerin yıllarca zenginlik içinde hayat sürerken, kendisinin çocuklarını okula gönderecek para bulamadığı zamanlar olduğunu söyledi. Baba Hayati Solak, "O yıllarda zaman geliyor belediye otobüsüne para bulamıyorduk. Çocuğum aç okula gidip geliyordu. Yemek parası veremiyorduk. 2 buçuk lirayı bulamıyorduk. Ne zorluklarla okuttuk onları. Turgut polis olunca sevindik. Benim sigortamı ödememe yardım etti ve emekli oldum" diye konuştu. Sık sık oğullarının bayraklarla süslenen mezarını ziyaret eden aile, "Türk milletinden dualarını istiyoruz" dedi.

SUAT SALGIN