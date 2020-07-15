Darbecilere öyle bir darbe vurdu ki

Hain darbe girişiminin üzerinden dört sene geçse de kahraman şehitlerimiz asla unutulmadı. Onların en başında gelen isimlerden biri de şehit Astsubay Ömer Halisdemir... Hala on binlerce vatandaş, "Ömer Halisdemir kimdir? Hayat hikayesi nasıldı, 15 Temmuz'da ne yapmıştı?" sorularına yanıt arıyor. Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Halisdemir hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik. 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimini akamete uğratacak kurşunu ateşleyerek hafızalara kazınan şehit Astsubay Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir ailede yetişen Ömer Halisdemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi. Okul sonralarında çobanlık yapan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında olmak üzere çeşitli askeri görevlerde bulundu.

GÖZÜNÜ BİLE KIRPMADI

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin simgesi haline gelen Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın, "Ömer; Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargaha sonunda şehadet var. Hakkını helal et" emrine, sonunda şehadet olduğunu bilerek itaat etti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürerek darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan kahraman Halisdemir, olay yerinde darbeci askerler tarafından defalarca kurşunlanarak şehit edildi.

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLUYDU

Hatice Halisdemir ile evli olan, Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu bulunan Şehit Ömer Halisdemir, 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetleri'ne katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurtiçinde ve yurtdışında görevler üstlenen Halisdemir, 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkta adını unutulmazların arasına yazdırdı. Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindedir. Şehir dışından kabrine gitmek isteyenlere ilçe ve belde sakinleri yardımcı olmaktadır.