Darbecileri hakim önüne çıkaran ilk başsavcıydı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Türkiye'deki ilk iddianameyi hazırlayan isim olan ve şaibeli trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, FETÖ ile mücadelede gösterdiği üstün gayretle dikkatleri üzerine çekmişti. Trafik kazasında ölen Başsavcı Mustafa Alper, darbeci askerleri hakim karşısına çıkaran ilk başsavcı olmuştu. Alper, FETÖ ile mücadele kapsamında kentte 250 civarında soruşturma açılmasını sağladı. Darbeci askerleri bizzat sorgulayan başsavcı bazı şüphelilerin 36 saat süren işlemlerin ardından tutuklanmasını sağladı.

ÇOCUKLARINA VEDA ETTİ

Başsavcı Alper, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi evden ayrılırken 2 çocuğuna şunları söylediğini açıklamıştı: "Ben bugüne kadar hep helal lokma yedim ve yedirdim. Devletin okullarında okudum. Ülkeme karşı sevgi ve saygımı hiç kaybetmedim. Şimdi ben gideceğim, geri dönmeyebilirim. Dönmezsem, anneniz size sahip çıkar. Ona bir şey olursa, anneannenize ya da babaannenize gidin. Size maaşımdan kalan paranın olduğu bankamatik kartım ile 15 bin lira para olan banka hesap cüzdanımı bırakıyorum. 10 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl sonra babanızın cenazesini alıp Demokrasi Şehitliği'ne defnederler belki. Korkmayın, babanızdan asla utanmayın."

CESARETİYLE TANINIRDI

Denizli'deki trafik kazasında aracı kullanan şoförü Muzaffer Akşehirli ile hayatını kaybeden Alper, 20 AB 548 plakalı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderken, Merkezefendi'ye bağlı Bozburun mahallesinde Uğur Tufan'ın (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Ölümünden 2 yıl önce Denizli'ye atanan Alper, cesareti, feraseti, hukuka inancı, çalışkanlığı, vatanı ve milleti için mücadele azmiyle tanınıyordu. Alper, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi de büyük sorumluluk almıştı. Başsavcı Alper, darbeci askerleri bizzat kendisi sorgulamış ve şüphelilerden bazıları 36 saat süren işlemlerin ardından tutuklanmıştı.

Sebahattin ALP