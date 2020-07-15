Hainleri millet durdurdu

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da düzenlediği ve 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişiminde Ankara merkez üssüydü. MİT'e gelen ihbarla başlayan süreçte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve birçok komutan darbecilerce Akıncı Üssü'nde alıkonuldu.

PANİK İLE ERKENE ÇEKTİLER

Tank ve zırhlı araçların birliklerini terk ettiği darbe girişiminde, Ankara üzerinde FETÖ'cülerin kullandığı savaş uçakları TBMM, Külliye ve Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladı. Vatandaşların ve vatansever askerlerin kahramanca direnişi hainlerin hevesini kursağına dizdi. Darbe girişiminde saat 16.16'da Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir subayın MİT Müsteşarlığı'na giderek FETÖ'cü askerlerin Müsteşar Hakan Fidan'ı almak üzere kuruma saldıracağı ihbarında bulunmasının ardından MİT yetkilileri, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla bilgilendirdi. Sonrasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bir MİT müsteşarı Genelkurmay Başkanlığı'na geldi. Karargahtaki hareketlilik üzerine paniğe kapılan FETÖ'cü askerler, 16 Temmuz saat 03.00'te başlamasını planladıkları girişimi 15 Temmuz saat 20.30'a çekme kararı aldı. MİT Müsteşarı Fidan'ın Genelkurmaydan ayrılmasından sonra Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda darbe hazırlıkları için toplanan 33 Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli Genelkurmay'a doğru otobüsle yola çıktı. Karargaha dönen dönemin Genelkurmay Stratejik Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, saat 21.00'de makam odasına girdiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar tugaylar yola çıktı" sözleriyle darbeyi tebliğ etti. Söylenenlere tepki göstererek, girişimi desteklemeyeceğini belirten Akar'ın ağzı ve burnu içeri giren diğer darbecilerce kapatıldı, elleri plastik kelepçeyle bağlandı. Akıncı Üssü'nden gelen darbeci ÖKK personeli, karargaha dönen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, beraberindeki Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ve emir subayı Yunus Can'ı derdest etti. Çolak'ın koruma astsubayı Piyade Başçavuş Bülent Aydın, olaya müdahale etmeye çalışırken şehit edildi. Aynı dakikalarda darbeci pilotların havalandırdığı uçaklar, Ankara semalarında alçak uçuşa başladı.

TANKLAR BİRLİĞİNİ TERK ETTİ

Ankara'daki Polatlı 58. Topçu Er Eğitim Tugayı ve Topçu Füze Okulu, Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayı, Beytepe Jandarma Eğitim ve Okullar Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı, Harp Okulları Komutanlığı, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki darbeciler de aktif olarak harekete geçti. Birçok tank, zırhlı personel taşıyıcı ve diğer araçlarla binlerce asker kışlaların dışına çıktı. Kuvvet komutanlıklarındaki darbeciler de hareketlendi.

KALKIŞMA DUYURULDU

Ankara'da herkes olan biteni anlamaya çalışırken, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, saat 23.02'de televizyon kanallarına bağlanarak, "Bir kalkışma ihtimali üzerinde durduklarını" bildirdi ve "Bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecekler" dedi. Darbenin başına geçme önerilerini reddeden Genelkurmay Başkanı Akar, saat 23.03'te Genelkurmay Başkanlığı bahçesindeki helikopterle Akıncı Üssü'ne götürüldü. Darbecilerin çeşitli planlarıyla derdest ettikleri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'nun da arasında bulunduğu birçok general Ankara; Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve bazı komutanlar ise İstanbul'dan alınarak Akıncı Üssü'ne götürüldü ve alıkonuldu