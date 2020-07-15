Konak Meydanı ‘Kan meydanı’ olacaktı

İzmir'de darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Ankara ve İstanbul'da yaşanan ilk askeri hareketlilik karşısında olay henüz netlik kazanmamışken, dönemin İzmir Valisi Erol Ayyıldız, iletişime geçtiği Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ve MİT Bölge Başkanı ile valilikte kriz masası oluşturdu. Vali Ayyıldız, "Savaş gemileri Konak sahiline doğru geliyor. Valilik binasını bombalayacaklar" sözlerinin kendisine söylendiği anda, "Celal açtırın valilik binasının tüm ışıklarını... Öleceksek burada ölelim" sözleriyle, tarihe geçen bir direniş öyküsünü başlattı. O geceyi ve kriz masasındaki kader birlikteliği yaptığı kişileri asla unutmayacağını belirten Vali Ayyıldız, "Hainler o gece Konak Meydanı'nı kan meydanına çevirmeyi göze koymuşlardı" diye konuştu.

'KARARGAHI DEĞİŞTİRMEM'

"15 Temmuz'un en ağır darbesini İzmir'de yaşayacaktık" diyen Vali Ayyıldız, o kanlı gecede yaşananları şöyle anlattı: "Ankara ve İstanbul'da savaş uçakları art arda bazı kritik noktaları bombalamaya başlamıştı. Gelen haberler hiç ama hiç moralimizi bozmadı. İzmir'de böyle bir kanlı ve felaket olmaması için tüm tedbirleri aldık. Foça'da Tümgeneral Aydın Şirin ve bir başka tümamirali rehin alıp darbecilerin bulunduğu Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne gönderen Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın da bu sırada gemilerden birinde olduğunu öğrendik. Gemi yola çıkmış, vatanını korumak amacıyla canını vermek için Konak Meydanı'nda bulunan vatandaşlarımıza ve Valilik binasını bombalayacağını öğrendik. Bana 'Kriz masasını buradan başka bir yere alalım' denildi. O an o söz benim için kafamın almadığı bir söz oldu. Ve tüm valilik binasının ışıklarının açılmasını, halkımızın yanından asla ayrılmayacağımızı ve öleceksek burada binlerce vatandaşımızla birlikte ölelim diyerek, bu yönde talimatlar verdim."

Dönemin İzmir Valisi Erol Ayyıldız

TARİHİ DİRENİŞ DESTANI

"O gece Konak Meydanı'nda yeni yeni toplanmak üzere olan 3 bine yakın kişi vardı. Onlara baktım, ellerinde Türk bayrakları bulunuyordu. O bayraklarla gelen İzmirlilere bakarken, aklıma o an gelen tek şey vardı. Üstüne basa basa tekrar söyledim. 'Bu hainler başaramayacak. Beyler, öleceksek, bu vatan, bu millet, bu bayrak için bu Valilik binasında öleceğiz. Savaş gemileri gelsin biz buradayız' dedim." Vali Ayyıldız'ın başlattığı bu direniş destanı, hainlere İzmir'de sert bir tokat olarak tarihe geçti.

Fatih ŞENDİL