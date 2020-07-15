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Haberler Gündem KSK’de Avrupa heyecanı

’de Avrupa heyecanı

İki yıllık aradan sonra ülkemizi FIBA ’nde temsil edecek olan Pınar Karşıyaka’nın rakibi bugün belli olacak. Kaf-Kaf’ta ’de başlayacak olan maçlar öncesinde heyecan dorukta.

KSK’de Avrupa heyecanı
Giriş Tarihi: 15.7.2020

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 2 yıl aradan sonra yeni sezonda tekrar katılacak Pınar Karşıyaka'nın rakipleri bugün İsviçre'de çekilecek kura ile belli olacak. Patrick Baumann Basketbol Evi'ndeki kura çekimi saat 12.00'de başlayacak. FIBA'nın yeni sezonda daha iddialı hale getirdiği organizasyona direkt grup aşamasından dahil olacak yeşil-kırmızılılar kuraya dördüncü torbadan girecek. Şampiyonlar Ligi'nde elemelerin ardından 13 Ekim'de start alacak normal sezonda 4 grupta 8'er takım yer alacak. İzmir ekibi, çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları sonucu son 16'ya kalmak için grubunda ilk 4 takım arasına adını yazdırmaya çalışacak.

BEŞ TÜRK TAKIMI VAR
Grup aşamasında 32 takımın yer alacağı ligde Türkiye'yi KSK'nin yanı sıra G.Saray, Darüşşafaka, Telekom ve Tofaş temsil edecek. Pınar Karşıyaka'nın geçen sezon mücadele ederek adını yarı finale yazdırdığı FIBA Europe Cup, korona virüs pandemisi nedeniyle iptal edilmişti. A Milli Takım'ın yanı sıra Pınar Karşıyaka'nın da başantrenörlüğünü üstlenen Ufuk Sarıca, zorlu bir süreç yaşadıklarını ama önlerine bakmaları gerektiğini söyledi. Ligi ikinci sırada tamamladıklarını, Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu kaçırdıklarını söyleyen Sarıca, "Bu sezon daha güçlü geliyoruz. Hedefimiz hem ligde, hem Avrupa'da kaldığımız yerden devam etmek, zirveye oynayan bir ekip olmak" dedi.

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