O gece selaları susturamadılar

Denizli'de 15 Temmuz gecesi telefonla ulaştığı imamların gelmemesi üzerine minarenin kapısını kırarak sela okuyan ve daha sonra aracıyla sokak sokak dolaşarak megafonla halkın sokağa çıkmasını sağlayan Çardak Belediyesi'nde cenaze hizmetleri imamı olan Mehdi Koç, hain gecenin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen şanlı direnişin onurunu yaşıyor.

'DARBEYİ BASTIRDIK'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesinin ardından sokağa ilk çıkanlardan olduklarını söyleyen Mehdi Koç, "Cesaretimizi kaybetmedik. Devletimize milletimize sahip çıkmanın en doğru şey olduğuna karar verdik. İmamlar gelmeyince kapıyı kırıp merdivenlerden çıktım, şerifeye kadar ilerledim. En son minarenin balkonuna çıkınca sela verdim. Selanın ardından herkes sokağa çıkmaya başladı" dedi.





ARDINDAN aracıyla dolaşarak insanların sokağa çıkmasını sağladıklarını dile getiren Koç, "Sabaha kadar halkı sokağa davet ettik. Hiç kimsenin korkmaması gerektiğini, darbenin bastırılabileceğini, devlete ve millete hiçbir zaman karşı gelinemeyeceğini sabahlara kadar gayretimiz, cesaretimiz ve imanımız ile gösterdik. 15 Temmuz gecesi kepçe operatörü kardeşim Ali Koç, Ankara'yı işgale giden 500 FETÖ'cü komandoyu tek başına durdururken, ben de insanları sokağa çıkarmayı başardım. İnşallah Allah'ım bir daha devletimize, milletimize, ordumuza böyle bir kötülük yaşatmasın. İnşallah birlikte bir olacağız, diri olacağız" diye konuştu.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN