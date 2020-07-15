O odalar müze gibi korunuyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi darbeci askerler tarafından saldırıya uğrayan beş yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, o geceki haliyle korunuyor.

KURŞUN İZLERİ

İlçe merkezine 8 kilometredeki 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel'in sahibi, Bursalı turizmci Serkan Yazıcı'nın verdiği talimatla kapatılan odalar, müşterilere verilmeyerek eşyalar olduğu gibi bırakıldı. Sadece bürokrat ve hükümet yetkilileri, merak edip görmek isteyince açılan odalarda halen darbe gecesinde sıkılan kurşun ve atılan el bombalarının izleri duruyor.

ÇALIŞMA OFİSİ

Hain suikast timi ile girdiği çatışmada şehit edilen Erdoğan'ın koruma ekibinden polis Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşun izi tek tek numaralandırılmış durumda. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerler tarafından sıkılan 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor.



EŞYALARI AYNEN DURUYOR

İKİ odanın pencereleri de darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu kırık halde muhafaza edilirken, duvarlar ile içeride bulunan tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde A4 kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.

Adem ÜLKER