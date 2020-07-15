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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riski zayıflatın" mesajını paylaşarak, vatandaşlardan kalabalığa girmemelerini istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı

15.07.2020, 17:19

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "'Çıkmam lazım, işim var.' İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın" ifadesini kullandı.

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