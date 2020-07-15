Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "'Çıkmam lazım, işim var.' İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın" ifadesini kullandı.
ÇIKMAM LAZIM, İŞİM VAR. İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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