Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı, dua etti.

ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.

Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte abideye yürüyen Erdoğan'a, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.