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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan 15 Temmuz törenleri kapsamında TBMM'de

Son dakika: Başkan Erdoğan törenleri kapsamında 'de

Son dakika haberi...Başkan , törenleri kapsamında 'ye geldi. Erdoğan, 15 Temmuz gecesi bombanın düştüğü alana karanfil bıraktı. Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan 15 Temmuz törenleri kapsamında TBMM'de

15.07.2020, 12:03 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020,12:32

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz törenleri kapsamında TBMM'ye geldi. 15 Temmuz gecesi bombanın düştüğü yere çiçek bırakan Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.

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