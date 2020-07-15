Son dakika: Başkan Erdoğan 15 Temmuz törenleri kapsamında TBMM'de

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz törenleri kapsamında TBMM'ye geldi. 15 Temmuz gecesi bombanın düştüğü yere çiçek bırakan Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te düzenlenen törene katıldı.
Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.
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