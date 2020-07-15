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Haberler Gündem Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , hesabından hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Albayrak mesajında, "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun!" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı

15.07.2020, 13:02

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Albayrak mesajında, "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz." dedi.

İşte Bakan Berat Albayrak'ın o paylaşımı
#15Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle...

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