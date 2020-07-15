Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.
Albayrak mesajında, "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz." dedi.
İşte Bakan Berat Albayrak'ın o paylaşımı
#15Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle...
#15Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. 🇹🇷— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 15, 2020
Geceye yenilmeyenlere selam olsun!
Saygı, rahmet ve minnetle... 🇹🇷 pic.twitter.com/Zk23mE6qIH
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