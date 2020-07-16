15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla başkent Ankara'da ilk tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nde düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki şehit yakınları ve gazilerle Külliye'den anıta yürüdü. Geçtiğimiz yıl anıttaki törene çok sayıda şehit yakını ve gazi katılırken, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda şehit yakını ve gazi katıldı. Erdoğan dışında törene katılan herkes maske taktı. Erdoğan'a eşlik eden gaziler arasında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan da yer aldı. Erdoğan anıta çiçek bırakırken, şehit yakınları ve gaziler Turgut Aslan, Muhammed Emin Birgören, Mine Özer, Hakkı Topuz, Cihangir Kaya, Davut Ala ve Kadriye Mirza da kırmız-beyaz karanfil bıraktı.

TBMM'NİN HEDEF ALINMASI

Anma töreninde konuşan Başkan Erdoğan, FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef almasının rastgele bir tercih olmadığını söyledi. Erdoğan, "Bu meclis, savaş meydanında kurulmuş bir meclistir. Ülkemizi her sıkıntılı dönemin ardından milletimizin umudu olarak yeniden ayağa kaldıran bir meclistir. Bu meclis Polatlı'dan top sesleri gelirken de milletin hizmetinde olan bir meclistir. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olarak bu mecliste yemin ederek göreve başlamış olmaktan gurur duyuyorum. Tankları ile önlerine geçen herkesi ezerek ilerleyen darbeciler yaptıkları işin gayet şuurundaydılar. Eğer güçleri yetseydi meclisi yıkacaklar, tüm yöneticileri katledeceklerdi. 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde tarihi bir kırılma noktasıdır. Malazgirt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Çanakkale'de İstiklal harbinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine eşlik eden gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte anıta çiçek bıraktı.

KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞANLAR

"Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışıyorsa bilin ki amacı derin tarihi anlamı gölgelemektir" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. Ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman çıkmış, kendileri ile birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur. Darbecilere meydan okuyan milletvekilleri dahi tek başına 15 Temmuz'u tarihimizin en önemli destanlarından biri yapmaya yeterlidir. Bir noktadan sonra ülkemizin karşılaştığı sıkıntıların gerisinde bu örgütün siluetini görmeye başladık. Örgütün pervasızca kendini belli ettiği yer 17-25 Aralık darbe girişimidir. FETÖ'nün asıl büyük hamlesi 15 Temmuz'da gelmiştir. 15 Temmuz'da deşifre olan FETÖ hücrelerinin tasfiyesiyle Türkiye yeni ufuklara kavuşmuştur" açıklamasını yaptı.





MUHALEFETE 2023 ÇAĞRISI

KONUŞMASINDA muhalefete samimi bir çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "15 Temmuz'un 4. yıldönümünde, o büyük destanın sene-i devriyesinde buradan samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yüce Meclis'in çatısı altında görev yapan, kalbi millet ve memleket sevdasıyla yanıp tutuşan herkesi büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek olmaya davet ediyorum. Gelin bu ülkeyi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. Gelin, 2023 ve 2071 vizyonumuzu hep beraber inşa edelim" dedi.



KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER KATILMADI

Törenlere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP'den TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş katıldı. CHP ise yine her zamanki gibi FETÖ'nün tarafında yer almayı tercih etti ve törenlere sudan bahaneler ile katılmadı. İP Genel Başkanı Meral Akşener ise törene katılmayı planlıyordu ancak Kovid-19 engeline takıldı. Akşener'in korumasının Kovid 19 testi pozitif çıktı. Akşener ise, test sonucu negatif olmasına karşın tedbiren törene katılmadı.

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