  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem 18 ilaç daha geri ödeme listesinde!

daha geri ödeme listesinde!

Aile, Çalışma ve , 1'i  olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu..

18 ilaç daha geri ödeme listesinde!

16.07.2020, 10:47 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020,11:14

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonun yapmış olduğu toplantı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı.

Temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplanıldığını, bu doğrultuda kararlar alındığını belirten Bakan Selçuk, "1'i kanser olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 265'e ulaştı. Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim" dedi.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 1 kanser, 2 kas-iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

18 ilaç daha geri ödeme listesinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA