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Başkan şehit babasıyla telefonda görüştü

Başkan , şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir'in babası ’i arayarak, başsağlığı diledi. 'de Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

17.07.2020, 00:42 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020,00:42

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Demir'in Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ayhan ve beraberindekiler, şehidin babaevi önünde kurulan taziye çadırında aileye başsağlığı dileklerini iletti.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak, şehit babası İbrahim Demir ile görüştürdü.

Başkan Erdoğan görüşmede, şehidin babasına başsağlığı dileklerini iletti. Baba Demir'de Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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