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’da görevli bordo berelilere özel arma

Libya’da görevli bordo berelilere özel arma
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek için eğitim ve danışmanlık hizmeti veren, bir yandan da cephe gerisinde sivil yerleşim yerlerinde Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve EYP imhasını sürdüren Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli için özel bir arma tasarlandı. Hazırlanan armada, ÖKK brövesi, bordo bereli asker, Kartal ile Türk bayrağı yer aldı. TSK'ya 300'den fazla peç tasarlayan Ömer Erkmen tarafından hazırlanan armada, Trablus'un doğusunda yer alan Garabulli bölgesi (Castelverde) ile "Öncü-Keskin" timinin ismi not düşüldü.

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