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Haberler Gündem MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

: 'ın kuzeyinde 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli , 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

16.07.2020, 17:49

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadesine yer verildi.

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