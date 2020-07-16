Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadesine yer verildi.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/eKdyUe9DkW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2020
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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