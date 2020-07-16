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Haberler Gündem TOGG sosyal medyadan kampanya başlattı: Tarihteki yerini al!

sosyal medyadan kampanya başlattı: Tarihteki yerini al!

'nin Otomobili Girişim Grubu sosyal medyadan bir kampanya başlattı. "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla başlatılan kampanyada toplanacak olan isimler ’teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak bırakılacak.

TOGG sosyal medyadan kampanya başlattı: Tarihteki yerini al!

16.07.2020, 16:58 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020,17:05

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan (TOGG) açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor.

Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

AA

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