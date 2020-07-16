TOGG sosyal medyadan kampanya başlattı: Tarihteki yerini al!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan (TOGG) açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor.

Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

Türkiye'de mobilite ekosistemini kurmak üzere çıktığımız 'Yeni Lige Yolculuk' bir sonraki adıma hazır. #YenilikteBenDeVarım demek için geri sayım başlıyor.https://t.co/91gGegKFNx #TOGG pic.twitter.com/yMT9cyFcV6 — Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) July 16, 2020

AA