Keşif uçağı Artos’a çarptı: 7 şehit

Uçakta 2'si pilot toplam 7 emniyet personeli şehit oldu. Alınan bilgiye göre, 7 emniyet personelinin bulunduğu keşif uçağı saat 22.45 sıralarında radardan kayboldu. Uçağın düştüğü yönündeki ihbar üzerine yapılan çalışma sonucunda içerisinde uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı saptandı.

SOYLU İNCELEME YAPTI

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, olayı haber aldıktan sonra hemen enkaz alanına giderek incelemede bulundu. Soylu ve beraberindeki heyet, yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı. Kazada şehit olan komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın (27), İzmir'in Torbalı ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Anne Zakire Güzelay ve baba Mustafa Güzelay, acı haberle yıkıldı. Şehidin kendisi gibi polis olan eşi Gözde Güzelay'ın da Ankara'da görev yaptığı öğrenildi. ŞEHİT Özel Harekat Polisi Onur Ramazan Bayram'ın (30) acı haberi de memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki baba ocağına ulaştı. 8 yıllık polis memuru Bayram'ın şehadet haberini, Soğuksu Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber verildi. Haberi alan anne Semra Bayram ve baba Nail Bayram gözyaşlarına boğuldu. 2 kardeşi olan ve bekar polis Onur Ramazan Bayram'ın evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı. Alaşehir, böylece bir hafta içinde ikinci şehit haberiyle sarsıldı.





KARA KUTU BULUNDU

ARTOS Dağı'na çarparak kırıma uğrayan İnsanlı Keşif Uçağı ile ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması tamamlandı. Ekipler, uçağın kara kutusu ve parçalarını incelemek üzere olay yerinden aldı.



BAŞARILI BİR SPORCUYDU

Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, Macaristan'ın Budapeşte kentinde 2007 yılında düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 37 kiloda birinciliği kazanan başarılı bir sporcuydu.

ÖMER DUR (TORBALI) / SERKAN ÖZCAN (MANİSA)